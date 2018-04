In der BGL Ligue hat Rosport einen weiteren Dreier verpasst. Gegen RM Hamm Benfica wurde in der Schlussphase eine 1:0-Führung verspielt. F91 setzte sich dank Turpel in extremis bei Fola durch.

Rosport tritt auf der Stelle, Turpel mit Dreierpack

(jot) - Rosport hat in der BGL Ligue nach dem Erfolg bei der US Esch einen weiteren wichtigen Befreiungsschlag im Kampf um den Klassenerhalt verpasst. Die Mannschaft von Trainer René Roller kam im Heimspiel gegen RM Hamm Benfica nicht über ein 1:1 hinaus. Hartmann hatte die Lokalmannschaft in der 50.' in Führung gebracht, Mokrani gelang in der 85.' der Ausgleich.



Auch Konkurrent Rodange musste sich mit einem 1:1 bei Hostert zufrieden geben. Peters glich die Gästeführung durch Menaï aus.



Tabellenschlusslicht US Esch tut sich weiter in der BGL Ligue schwer. Bei Titus Petingen unterlag der Aufsteiger mit 1:4. Banza erzielte drei Tore.



Niederkorn liegt Jeunesse in dieser Saison nicht. Nach der 0:3-Hinspielniederlage verlor die Mannschaft von Trainer Marc Thomé auch das Rückspiel mit 0:1. Karayer war nach einer Standardsituation erfolgreich.

Turpel trifft in der Nachspielzeit



Der FC Progrès hat weiter fünf Punkte Rückstand auf F91. Der amtierende Meister kam nämlich bei Fola in der Nachspielzeit zu einem 3:2-Erfolg. Nationalspieler Turpel erzielte drei Treffer (1.', 67.', 90. + 4.'). Fola hatte durch Saiti zum 1:1 (3.') ausgeglichen, während Klapp das zwischenzeitliche 2:1 (37.') gelungen war.



Für den Racing läuft unter Trainer Patrick Grettnich weiter alles nach Plan. Mondorf wurde mit 2:0 in die Knie bezwungen. Osmanovic und Jahier waren in der Schlussphase erfolgreich.

Im Duell zwischen Strassen und Europapokalaspirant Differdingen überschlugen sich die Ereignisse in der Schlussphase. Dos Santos brachte Strassen in Führung (68.'), Caron gelang der Ausgleich (78.'). Nach dem erneuten Führungstreffer durch Delgad0 (87.') glich Almeida (89.') aus. Differdingen bewies zwar Moral, der Punkt ist im Kampf um das europäische Geschäft jedoch zu wenig.