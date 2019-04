Marc Thomé soll kommende Saison Trainer beim FC Victoria Rosport werden - allerdings nur, wenn der Club den Klassenerhalt in der BGL Ligue schafft.

Rosport: Thomé wird Trainer bei Klassenerhalt

Nachdem Pedro Resende den FC Victoria Rosport plötzlich verlassen hatte, ist der Verein auf der Suche nach einem Nachfolger fündig geworden. Marc Thomé soll den Club übernehmen. Allerdings wird dies nur geschehen, wenn Rosport den Klassenerhalt schafft und sich gezielt für die kommende Saison verstärkt.



Als Zehnter hat Rosport nach 19 Spieltagen in der BGL Ligue drei Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz. Thomé war erst vor ein paar Tagen bei der Escher Jeunesse entlassen worden. Bis zum Saisonende stehen in Rosport René Roller und Sergio Marques in der Verantwortung.