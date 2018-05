Victoria Rosport gewinnt am Freitagabend das Fußball-Barragespiel gegen den Drittplatzierten der Ehrenpromotion, Käerjéng, mit 2:0 und spielt auch kommende Saison in der BGL Ligue.

Rosport hält die Klasse

Laurent SCHÜSSLER

Jubel bei Victoria Rosport, Trauer bei der UN Käerjéng: Das Duell um den letzten noch freien Platz in der BGL Ligue gewann der höherklassige Verein am Freitagabend vor 1 723 zahlenden Zuschauern in Verlorenkost mit 2:0 gegen Käerjéng. Lange Zeit über hatte die Mannschaft aus der Ehrenpromotion die besseren Chancen, verpasste es aber, diese in Tore umzumünzen.



Das vorentscheidende 1:0 erzielte Lascak in der 84.'. Kurze Zeit später erhöhte Heinz mit einem verwandelten Foulelfmeter auf 2:0 (89.').



Rosport wird demnach kommende Saison ein viertes Jahr in Folge in der BGL Ligue antreten. Käerjéng hingegen schaffte den direkten Wiederaufstieg nicht und muss sich auf kommende Spielzeit vertrösten.

Am Boden zerstört: Admir Skrijelj und UN Käerjéng müssen erneut in der Ehrenpromotion an den Start gehen. Foto: Ben Majerus