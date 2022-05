Ein ehemaliger deutscher Zweitliga-Profi wird neuer Coach beim FC Victoria. Der 42-Jährige hat schon Erfahrung in Luxemburg gesammelt.

BGL Ligue

Rosport findet Nachfolger von Trainer Marc Thomé

Nach dem knappen Klassenerhalt in der BGL Ligue am vergangenen Wochenende hat Victoria Rosport einen neuen Trainer gefunden. Wie der Verein am Montag mitteilte, wird Martin Forkel die Mannschaft in der kommenden Saison betreuen.

Marc Thomé wird neuer Trainer bei Käerjeng Weil Käerjengs Trainer David Zenner sich nach der Saison eine Pause verordnet, muss der Aufsteiger den Posten des Cheftrainers neu besetzen.

Der 42 Jahre alte Deutsche wird Nachfolger von Marc Thomé, der Rosport nach drei Jahren verlässt und zum Erstliga-Aufsteiger Käerjeng wechselt. Forkel stand zuvor in der Ehrenpromotion bei Berburg an der Seitenlinie und war Assistent von Winfried Schäfer bei der Nationalmannschaft Vietnams.

Als Spieler kam der neue Rosport-Coach auf mehr als 150 Spiele in der zweiten deutschen Bundesliga. „Wir wünschen ihm für seine neue Aufgabe alles Gute“, schrieb der FC Victoria.

