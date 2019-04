Trotz einer dominant geführten ersten Halbzeit kam F91-Verfolger Fola am frühen Samstagabend im Heimspiel gegen Rosport nicht über ein 1:1 hinaus.

Rosport ärgert Fola

(DaH) - „Wir sind aktuell einfach nicht in der Lage, zwei Halbzeiten auf demselben Niveau zu spielen“, brachte Innenverteidiger Sacras die Malaise aus Fola-Sicht auf den Punkt. Seydi hatte die Escher in der 23.‘ in Führung gebracht. „Wir versäumten es aber, mit einer komfortableren Führung in die Halbzeitpause zu gehen“, trauerte Folas Sportdirektor Welter der Vielzahl ausgelassener Torchancen im ersten Abschnitt nach.

Ausgerechnet Dallevedove, der zuvor neun Jahren lang große Erfolge im Dress der Escher Fola feierte, zeigte bei seiner Rückkehr auf den Escher Galgenberg zum Leidwesen seiner langjährigen Teamkameraden seine ganze Spielintelligenz: Rosports Spielmacher führte in der 52.‘ einen Freistoß schnell aus und Biedermann überloppte Folas indisponierten Schlussmann Hym zum 1:1. Ein Remis, das Rosport auf dem Weg zum Klassenerhalt guttut, derweil Fola sich endgültig aus dem Titelrennen verabschiedet haben dürfte.