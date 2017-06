(jot/jan) - Bei der 37. Ausgabe von "Ronderëm de Séi" in Echternach stand die Freude am Laufen im Vordergrund. Knapp 1 100 Schüler nahmen am Donnerstagnachmittag das Rennen über 7 km in Angriff. Schnellster Junge war Abiel Tesfu (LTC) in einer Zeit von 25'02''51. Als erstes Mädchen lief Sophie Klopp Sowa (Sportlycée) in 29'50''04 über die Ziellinie.

Dabei hatten die motivierten Läufer vor allem mit den hitzigen Wetterbedingungen zu kämpfen. In unserer Bildergalerie haben wir die besten Schnappschüsse gesammelt.