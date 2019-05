Für Mandy Minella beginnen die French Open 2019 in Roland Garros mit einem Duell gegen die Nummer 37 der Welt.

Roland Garros: Schweres Auftaktlos für Minella

David THINNES Für Mandy Minella beginnen die French Open 2019 in Roland Garros mit einem Duell gegen die Nummer 37 der Welt.

Anastasia Pavlyuchenkova (RUS) heißt die Auftaktgegnerin von Mandy Minella (Weltranglistenposition: 98) beim zweiten Grand-Slam-Turniers des Jahres in Paris, das am Sonntag beginnt. Für eine Auftaktrunde in Roland Garros hätte es sicherlich einfachere Gegnerinnen geben können als die Nummer 37 der Welt aus Russland. Die 27-Jährige stand 2011 in Roland Garros im Viertelfinale. Vor acht Jahren erreichte die Rechtshänderin mit WTA-Position 13 ebenfalls ihr bestes Ranking.



Bei den Australian Open 2014 gewann Pavlyuchenkova das bisher einzige Duell zwischen beiden Spielerinnen in zwei Sätzen.



Im Vorjahr war Minella in Paris der ersten Runde an Maria Sakkari (GR) gescheitert. Bei fünf Teilnahmen im Hauptfeld der French Open sprang für die 33-Jährige bislang noch kein Sieg heraus.