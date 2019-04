Mandy Minella muss in diesem Jahr wohl die Qualifikation in Roland Garros bestreiten.

Roland Garros: Minella nicht im Hauptfeld

David THINNES Mandy Minella muss in diesem Jahr wohl die Qualifikation in Roland Garros bestreiten.

Das Hauptfeld der French Open in Paris findet in diesem Jahr eventuell ohne Luxemburger Beteiligung statt. Der Name von Mandy Minella (Weltranglistenposition: 108) steht nicht in der offiziellen Meldeliste des zweiten Grandslam-Turniers des Jahres. Die Nummer eins der FLT muss auf zwei Absagen hoffen, damit sie dennoch Aufnahme ins Hauptfeld findet. Vieles deutet darauf hin, dass die Russin Ekaterina Makarova (91) nicht spielen kann. Dann würde Minella noch ein Platz fehlen. Würde sich keine Spielerin mehr abmelden, wäre es das dritte Mal, dass sie den Hauptfeldeinzug um eine Position verpasst. Kurzfristig wurde Anna Tatishvili (USA) mit einem geschützten Ranking von 107 in die Rangliste aufgenommen und steht so direkt vor Minella.



Das Programm der kommenden Wochen wird dennoch beibehalten. An diesem Samstag beginnt in Stuttgart (D) die Qualifikation für das WTA-Turnier (886 077 US-Dollar). Danach geht es weiter in Prag (CZE/250 000 US-Dollar), gefolgt von Madrid (E/ 7 021 128 US-Dollar) oder Cagnes-sur-Mer (80 000 US-Dollar) und dann Trnava (SVK/100 000 US-Dollar) oder La Bisbal d'Emporda (E/60 000 US-Dollar).