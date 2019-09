Primoz Roglic hat das Einzelzeitfahren bei der Vuelta gewonnen und auch die Führung in der Gesamtwertung übernommen.

Roglic schlägt bei der Vuelta doppelt zu

(dpa) - Der slowenische Radprofi Primoz Roglic hat mit einem beeindruckenden Sieg im einzigen Einzelzeitfahren bei der 74. Spanien-Rundfahrt die Führung in der Gesamtwertung erobert. Der 29-Jährige vom Team Jumbo setzte sich am Dienstag auf der zehnten Etappe über 36,2 Kilometer von Juracon nach Pau mit 25 Sekunden Vorsprung vor dem Neuseeländer Patrick Bevin (CCC) und dem Franzosen Rémi Cavagna (Deceuninck/27 Sekunden zurück) durch und nahm dem Kolumbianer Nairo Quintana (Movistar) das Rote Trikot ab. Der Kolumbianer kam im Kampf gegen die Uhr im französischen Baskenland mit 3'06'' Rückstand nur auf den 27. Rang. Jempy Drucker (Bora), der am Dienstag 33 Jahre alt wurde, wurde 76. auf 5'27''. Alex Kirsch (Trek) belegte den 142. Rang auf 7'19''.

Im Gesamtklassement führt der Giro-Dritte Roglic nun mit 1'52'' vor dem spanischen Weltmeister Alejandro Valverde (Movistar). Der Kolumbianer Miguel Angel Lopez (Astana) ist mit 2'11'' Rückstand Dritter. In der Gesamtwertung ist Drucker nun 125. (auf 1.44'48''), während Kirsch auf Rang 133 (1.47'15'') geführt wird.



Am Mittwoch folgt bei der Vuelta mit dem elften Tagesabschnitt eine mittelschwere Bergetappe: Auf den 180 Kilometern zwischen Saint-Palais und Urdax-Dantxarinea sind zwei Anstiege der dritten und ein Berg der zweiten Kategorie zu bewältigen.