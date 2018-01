(sid) - Titelverteidiger Roger Federer (Weltranglistenposition: 2) fehlen nur noch zwei Siege zu seinem 20. Grand-Slam-Titel. Der Schweizer gewann im Viertelfinale der Australian Open gegen Tomas Berdych aus Tschechien (20) nach 2.14' 7:6 (7:1), 6:3, 6:4 und blieb damit auch im fünften Match in Melbourne ohne Satzverlust.

Abschied: Tomas Berdych gab im ersten Satz eine Führung aus der Hand.

Im Halbfinale am Freitag trifft Federer auf Chung Hyeon aus Südkorea (58), der sich nach seinen Erfolgen gegen Alexander Zverev (D/4) und Rekordsieger Novak Djokovic (SER/14) gegen den Amerikaner Tennys Sandgren (97) 6:4, 7:6 (7:5), 6:3 durchsetzte. Am Donnerstag spielt Marin Cilic (CRO/6) gegen Kyle Edmund (GB/49) um den Einzug ins Finale.

Im 26. Duell mit Berdych behielt Federer zum 20. Mal die Oberhand, auch in den vergangenen beiden Jahren hatte er Berdych jeweils in drei Sätzen in Melbourne bezwungen. Federer stand zum 13. Mal im Viertelfinale der Australian Open und schaffte zum 13. Mal den Sprung in die Vorschlussrunde. 2017 hatte er seinen fünften Titel beim ersten Grand-Slam-Turnier der Saison gewonnen.