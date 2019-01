Gerson Rodrigues spielt die kommenden drei Jahre in Japan bei Jubilo Iwata. Am Mittwoch hat der Nationalspieler seinen Vertrag unterschrieben.

Rodrigues-Wechsel ist fix

David THINNES Gerson Rodrigues spielt die kommenden drei Jahre in Japan bei Jubilo Iwata. Am Mittwoch hat der Nationalspieler seinen Vertrag unterschrieben.

Für Gerson Rodrigues beginnt ein neues Abenteuer auf einem neuen Kontinent: Der Nationalspieler wechselt vom moldawischen Erstligisten Sheriff Tiraspol zum japanischen Verein Jubilo Iwata.



Rodrigues hat bei seinem neuen Club, der über die Relegation den Abstieg aus der erstklassigen J-League vermieden hatte, einen Vertrag über drei Jahre unterschrieben. Am Mittwoch hat der 22-Jährige, der mit der Trikotnummer 11 auflaufen wird, sein erstes Training absolviert.

In Japan spielen unter anderem die ehemaligen spanischen Nationalspieler Andres Iniesta, Fernando Torres und David Villa sowie der Deutsche Lukas Podolski. In Moldawien erzielte der Luxemburger seit dem 31. Januar 2018 acht Tore in 22 Spielen.