Gerson Rodrigues und Dynamo Kiew bekommen es in der Gruppenphase der Champions League mit dem FC Barcelona und Juventus Turin zu tun.

Rodrigues trifft auf Barça und Juve

David THINNES Gerson Rodrigues und Dynamo Kiew bekommen es in der Gruppenphase der Champions League mit dem FC Barcelona und Juventus Turin zu tun.

Juventus und FC Barcelona: Gerson Rodrigues kann sich auf seine Gruppenphase in der Champions League freuen. Dies ergab die Auslosung am Donnerstag.

Der Nationalspieler, erster Luxemburger in der Königsklasse, bekommt es in der Gruppe G also mit Messi und Pjanic und Cristiano Ronaldo zu tun. Der vierte Gegner in dieser Gruppe ist der ungarische Club Ferencvaros Budapest.

Titelverteidiger FC Bayern München trifft in der Gruppenphase auf Atletico Madrid, RB Salzburg und Lokomotive Moskau.

Rodrigues und seine Teamkollegen hatten sich im Play-off gegen den belgischen Vertreter La Gantoise durchgesetzt. Der Stürmer hatte im Rückspiel einen Elfmeter zum 3:0 verwandelt. In der Woche spielt er mit der FLF-Auswahl im Stade Josy Barthel gegen Liechtenstein (7. Oktober, Testspiel) und Zypern (10. Oktober, Nations League). Am 13. Oktober kommt es in Podgorica zum erneuten Nations-League-Duell mit Montenegro.

Die Gruppenphase der Königsklasse beginnt dann am 20. Oktober.

Folgen Sie uns auf Facebook und Twitter und abonnieren Sie unseren Newsletter.