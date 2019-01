Seit Mittwoch ist es offiziell: Gerson Rodrigues geht nun in Japan auf Torejagd. Doch was erwartet den Nationalspieler in Asien?

Rodrigues in Japan: Alles anders

Bob HEMMEN Seit Mittwoch ist es offiziell: Gerson Rodrigues geht nun in Japan auf Torejagd. Doch was erwartet den Nationalspieler in Asien?

Jubilo bedeutet auf Portugiesisch Freude. Viel mehr wusste Gerson Rodrigues wohl nicht, als er vom Interesse des gleichnamigen japanischen Clubs hörte. Dass der 23-Jährige aber keine Angst vor kulturellen Veränderungen hat, wurde bereits vor einem Jahr deutlich, als er aus den Niederlanden nach Moldawien zu Sheriff Tiraspol wechselte.

Zwölf Monate später hat Gerson Rodrigues einen Dreijahresvertrag bei Jubilo Iwata unterschrieben ...

Als Abonnent des Luxemburger Wort (Komplett- oder Digital-Abo) können Sie direkt auf alle Inhalte von Wort+ zugreifen. Sofort weiterlesen Senden Bitte geben Sie eine gültige E-Mail-Adresse ein. Geben Sie einfach Ihre E-Mail Adresse ein und lesen Sie den vollständigen Artikel.