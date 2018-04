In der Nachholpartie des 18. Spieltags hätte Rodange am Mittwochabend in Mondorf als Sieger vom Platz gehen können. Die Gastgeber erkämpften sich allerdings nur einen Punkt.

Rodange muss sich mit einem Punkt begnügen

Bob HEMMEN In der Nachholpartie des 18. Spieltags hätte Rodange am Mittwochabend in Mondorf als Sieger vom Platz gehen können. Die Gastgeber erkämpften sich allerdings nur einen Punkt.

Rodange wollte die Nachholbegegnung des 18. Spieltages in Mondorf gewinnen, um wichtige Zähler im Kampf gegen den Abstieg zu sammeln. Am Ende mussten sich Trainer Domenico Micarelli und seine Schützlinge beim 1:1 mit einem Punkt begnügen.



Im ersten Durchgang war Rodange mutig, störte den Gegner früh und ging in der 24.' verdient durch Menaï in Führung. Mondorf wollte den Klassenerhalt jedoch vor heimischer Kulisse perfekt machen und hatte dazu auch nach dem Seitenwechsel genügend Chancen.

In der 72.' hätte Crnomut zwar per Elfmeter ausgleichen können, er scheiterte allerdings an Keeper Goedert. Nur acht Minuten später hatte Benhemine dann mehr Glück, als ihm das 1:1 gelang.