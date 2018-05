Rodange muss absteigen

In der BGL Ligue hat Rodange den Abstieg am letzten Spieltag nicht verhindern können. Rosport wird das Barragespiel gegen Käerjéng bestreiten.

(jot) - Am letzten Spieltag ging es in der BGL Ligue noch darum, welches Team neben US Esch direkt absteigen muss. Rodange konnte den Abstieg nicht verhindern. Die Mannschaft von Trainer Domenico Micarelli unterlag vor heimischer Kulisse mit 2:3 gegen Strassen, das damit in der kommenden Saison noch erstklassig sein wird.



Die Gäste gingen durch Mondon (15.') und Edis Agovic (43.'/Handelfmeter) jeweils in Führung, El Guerrab (31.') und Yao (77.') gelang für Rodange jeweils der Ausgleich. Nachdem Edis Agovic in der 85.' einen Foulelfmeter vergeben hatte, sorgte Schulz in der Nachspielzeit für die Entscheidung.



Rodange hätte ein Unentschieden nichts gebracht, da Rosport zeitgleich mit 2:1 gegen Fola gewann. Gaspar (41.', 54.') traf doppelt für die Mannschaft von René Roller. Seydi hatte die Escher in der 29.' in Führung gebracht.



Die Fans aus Rosport hatten allen Grund zur Freude. Foto: Hans Krämer

Rosport wird nun am Freitag das Barragespiel um die Zugehörigkeit zur BGL Ligue gegen Käerjéng, den Dritten aus der Ehrenpromotion, bestreiten.



Beim 3:2-Erfolg von F91 gegen Hostert erzielte Turpel alle drei Treffer. Der Nationalspieler ist Torschützenkönig mit 33 Toren (!) in 26 Spielen.



Die Ergebnisse:

Rosport - Fola 2:1



Rodange - Strassen 2:3



Mondorf - Differdingen 2:0

F91 - Hostert 3:2

Jeunesse - US Esch 2:1

RM Hamm Benfica - Titus Petingen 2:0

Niederkorn - Racing 4:2