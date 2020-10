Rodange: des provisions pour l'hiver

Un petit stock de points pour passer les prochains mois bien au chaud. Le FC Rodange n'a pas musardé dans une première partie de saison capitale pour sa survie parmi l'élite.

Pendant que ses voisins pétangeois et niederkornois se remuent les méninges pour trouver ce qui cloche et que l'un de ses autres proches, l'UN Käerjéng, a la tête à l'envers, le FC Rodange trace sa route sans faire de bruit.

Avec neuf points après sept journées et la deuxième meilleure défense de l'élite, le club de la Chiers se niche dans le coeur du classement de BGL Ligue. Le directeur sportif Yvon Dietz ne boude pas son plaisir mais ne s'enflamme pas non plus.

«Beaucoup d'équipes se tiennent ...