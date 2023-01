Der frühere belgische Fußball-Nationaltrainer ist am Montag offiziell als neuer Coach der portugiesischen Nationalelf vorgestellt worden.

Roberto Martinez wird neuer Nationalcoach von Portugal

„Ich bin sehr froh, eine der talentiertesten Mannschaften der Welt repräsentieren zu können“, sagte Roberto Martinez in Lissabon, kurz nachdem er einen Vertrag bis 2026 unterzeichnet. Der 46-jährige Spanier wird neuer Trainer der portugiesischen Nationalmannschaft und beerbt Fernando Santos, der die Mannschaft noch bei der WM in Katar betreute und 2016 zum EM-Titel in Frankreich führte.

Zur Zukunft von Superstar Cristiano Ronaldo hielt sich der neue Trainer bedeckt. „Die Liste der 26 Spieler der letzten WM ist mein Ausgangspunkt und Cristiano ist einer dieser Spieler. Ich werde mich mit ihm zusammensetzen und reden, um dann in zehn Wochen die bestmögliche Mannschaft für den Beginn der Qualifikation für die Europameisterschaft zusammenzustellen“, sagte Martinez bei einer Pressekonferenz.

Es bleibt abzuwarten, wie Roberto Martinez mit dem nach Saudi-Arabien gewechselten Superstar Cristiano Ronaldo umgehen wird. Foto: AFP

Sein Vorgänger Santos stand für seinen Umgang mit Ronaldo im Fokus. Nach schwachen Vorrunden-Leistungen hatte er seinen Superstar in der K.o.-Phase zweimal zu Beginn auf die Bank gesetzt.

Martinez hatte seinen Rücktritt in Belgien nach dem überraschenden Vorrunden-Aus bei der WM in Katar erklärt. Der Posten bei den Portugiesen ist vakant, nachdem Santos fünf Tage nach dem Ausscheiden der Portugiesen im Viertelfinale der WM seinen Posten verloren hatte.

