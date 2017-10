(dat) - Gesundheitsministerin Lydia Mutsch war am Montag Nachmittag bei den BGL BNP Paribas Luxembourg Open zu Gast, um am Gesundheitstag im Village teilzunehmen. Bei ihrer Ankunft traf die LSAP-Politikerin auf Schlagersänger Roberto Blanco, der bereits am Sonntag Abend auf der Players' Night aufgetreten war.

"Ich möchte mich vorstellen: Ich bin die Gesundheitsministerin", begrüsste Mutsch den Deutschen, dem sie erklärte, dass seine Musik zu ihrer Kindheit dazugehörte.

Nach einem Foto kam dann auch die Frau von Blanco dazu. Und der 80-Jährige, ein großer Tennisfan, stellte diese folgendermaßen vor: "Das ist meine Gesundheitsministerin".