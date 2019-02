Vor dem Beginn der Titelgruppe muss Amicale Chris Reyes ersetzen. Der Profi hatte Heimweih.

Roberson ersetzt Reyes bei Amicale

Bob HEMMEN

Am Wochenende kursierten in der Coque die ersten Gerüchte, nun ist es offiziell: Chris Reyes verlässt Amicale in Richung Mexiko. Der Profi soll bereits seit einigen Wochen Heimweh haben. Neben dem US-amerikanischen besitzt Reyes auch einen mexikanischen Pass.

Erst am Freitag teilte er den Steinselern mit, dass er bereits einen neuen Verein gefunden habe. Die Amicale-Verantwortlichen waren von dieser Entscheidung überrascht und mussten nun schnell reagieren. Der Verein hat bereits einen neuen Profi gefunden. Lamar Roberson kommt am Dienstag an und soll am Samstag zum Auftakt der Titelgruppe in Esch (20.30 Uhr) auflaufen. Der 32-Jährige spielte Anfang 2017 kurz für Heffingen, bevor er den Verein bereits nach einem Monat wieder verließ. Roberson ist 2,03 m groß.