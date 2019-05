Am letzten Spieltag der BGL Ligue sind die letzten Entscheidungen gefallen. RM Hamm Benfica steigt ab, Hostert spielt das Barragespiel und Jeunesse sicherte sich Platz drei.

RM Hamm Benfica steigt ab

Der letzte Spieltag in der BGL Ligue sollte noch einnmal für Spannung sorgen. Der Gewinner des letzten Spieltags ist wohl Niederkorn, das sich den vierten Tabellenplatz sicherte. Dieser könnte bei einem Pokalsieg Düdelingens gegen Etzella, von dem am kommenden Sonntag jeder ausgeht, zur Teilnahme an der Europa-League-Qualifikation berechtigen. Ansonsten tat sich in der Tabelle nicht mehr viel.



Im Escher Derby sicherte sich Jeunesse dank eines 5:2-Erfolgs den dritten Platz und bestreitet somit die Qualifikation zur Europa League. Soares (33.' und 35.') hatte die Schwarz-Weißen bereits vor der Pause auf die Siegerstraße gebracht. Duriatti erhöhte in der 50.' auf 3:0, ehe Seydi (60.') den Spielstand verkürzen konnte. Von der 66.' an war Fola dann nur noch zu zehnt, nachdem Sinani mit Gelb-Rot des Feldes verwiesen worden war. Er Rafik (78.') und N'Diaye (89.') trafen noch für Jeunesse, während Klein (82.') für Fola erfolgreich war.



Stefano Bensi (l.) hatte einen schweren Stand gegen Milos Todorovic und Jeunesse. Foto: Fernand Konnen

Differdingen verspielte seine Teilnahme am Europapokal in Mondorf. Der Fusionsverein kam bei seinem Ex-Trainer Arno Bonvini nicht über ein 0:0 hinaus. Differdingens Rodrigues (Notbremse) wurde in der Nachspielzeit des Feldes verwiesen.



Niederkorn erledigte seine Hausaufgabe zu Hause gegen Rümelingen mit Bravour. Gegen die bereits abgestiegenen Rümelinger lag der FC Progrès bereits zu Pause mit 2:0 in Führung. Françoise (10.') und Martins (30.') hatten getroffen. Die Führung baute Etshimi in der 75.' auf 3:0 aus. Der Sprung auf den vierten Tabellenplatz könnte am kommenden Sonntag von großer Bedeutung sein.



Etzella sicherte sich seinerseits die Zugehörigkeit zur BGL Ligue dank eines 3:0 beim hauptstädtischen Racing. Bidon hatte die Ettelbrücker in der 22.' in Front gebracht, Jarecki (74.', 89.') führte die Vorentscheidung herbei. Racings Mboup sah in der 63.' wegen einer Notbremse die Rote Karte.

Hostert muss Barragespiel bestreiten



Das Barragespiel gegen Hesperingen, den Dritten der Ehrenpromotion, wird Hostert am Freitagabend bestreiten. Das Team von Trainer Henri Bossi setzte sich mit 4:3 in Strassen durch. Dango (17.') erzielte das 1:0 für Hostert, ehe Strassen die Partie bis zur 23.' durch Tore von Jager und Barbaro drehen konnte. Lavie sorgte jedoch dafür, dass die Begegnung nach 39 Minuten wieder ausgeglichen war. Nach dem Seitenwechsel kam dann Hostert besser ins Spiel. Auch, weil Jager in der 48.' einen Elfmeter verschossen hatte. Lavie (57.') und Dervisevic (65.') sorgten für die Wende. Jager (80.') konnte zwar noch mal auf 3:4 verkürzen, doch dabei sollte es bleiben.



RM Hamm Benfica konnte den Abstieg seinerseits nicht verhindern. Mit dem bereits feststehenden Meister F91 Düdelingen lieferte sich der Fusionsverein ein verrücktes Duell, das mit 5:3 für Düdelingen endete. Cabral (9.', Handelfmeter, 43.') und Alunni (45.') trafen für RM Hamm Benfica, Ibrahimovic (14.', 61.'), Turpel (35.', Handelfmeter, 63.') und Perez (87.') für F91.



In einer Partie, die nur noch rein statistischen Wert hatte, bezwang Titus Petingen die Gäste aus Rosport mit 2:0. Abreu (12.' und 15.') stellte seine Torjägerqualitäten erneut unter Beweis.