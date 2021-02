RM Hamm Benfica: Präsident Lopes macht seinem Ärger Luft

Das Spielfeld in Cents ist schlecht. Die Corona-Pandemie hinterlässt Spuren. Paul Lopes prangert die Missstände an.

Man kann Paul Lopes nicht vorwerfen, er hätte nicht alles versucht. „Bis 23 Uhr war ich am Dienstagabend im Stadion und habe eigenhändig mit einem Besen versucht, die Linien des Spielfeldes von Schnee und Eis zu befreien“, sagt der Präsident des Hauptstadtclubs RM Hamm Benfica. Geholfen hat es nicht. Die Begegnung gegen F91 konnte nicht am Mittwochabend stattfinden. Sie soll nun am 17. Februar (20 Uhr) ausgetragen werden.

„Der Zustand des Spielfeldes ist desaströs ...