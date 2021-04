Bei RM Hamm Benfica ist zurzeit nicht an Fußball zu denken. Die Mannschaft befindet sich in Quarantäne.

RM Hamm Benfica gegen Etzella offiziell abgesagt

Joe TURMES

Die Mannschaft von RM Hamm Benfica befindet nach einigen positiven Corona-Fällen bis Montag in Quarantäne. Wie der Fußballverband FLF am Freitag mitteilte, ist das BGL-Ligue-Duell gegen Etzella am Sonntag abgesagt.

Spektakuläre Fußballfusion deutet sich an In Zukunft könnte es nur noch einen großen Fußballverein in der Hauptstadt geben. Racing und RM Hamm Benfica führen Fusionsgespräche.

Die Begegnung der Kellerkinder hat nur noch statistischen Wert, da es in dieser Saison keine Absteiger geben wird. Bereits am Mittwoch konnte RM Hamm Benfica wegen vier Corona-Fällen nicht in Mondorf auflaufen. RM Hamm Benfica könnte seine letzte Saison als eigenständiger Verein bestreiten. Zurzeit laufen Fusionsgespräche mit dem Racing.

