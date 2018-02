Die Partie zwischen dem RM Hamm Benfica und Racing endete am Sonntag mit einem Unentschieden. An diesem Resultat könnte sich aber noch etwas ändern. RM Hamm Benfica hat einen Spieler eingesetzt, der eigentlich gesperrt war.

RM Hamm Benfica droht Niederlage am Grünen Tisch

Die Partie zwischen dem RM Hamm Benfica und Racing endete am Sonntag mit einem Unentschieden (1:1). An diesem Resultat könnte sich aber noch etwas ändern. RM Hamm Benfica hat einen Spieler eingesetzt, der eigentlich gesperrt war. Es droht eine Niederlage am Grünen Tisch.



Konkret geht es um Joël da Mata. Im Bulletin d'Information Officiel des 29. November 2017 wird aufgeführt, dass der Mittelfeldspieler am 19. November seine siebte Gelbe Karte der Saison erhalten hatte. Das Resultat: Da Mata muss eine Begegnung pausieren.



Seitdem fanden bis auf das Duell Rodange - Niederkorn keine anderen Begegnungen mehr statt. Am 3. und am 10. Dezember fielen die Partien dem schlechten Wetter zum Opfer.

Am Wochenende fand die lange Winterpause ein Ende. RM Hamm Benfica empfing Racing im Hauptstadtderby. Und wer stand in der Startformation? Da Mata. Den Racing-Verantwortlichen entging der administrative Fehler nicht. Sie legten Protest ein. Zwei zusätzliche Punkte würden es Racing erlauben, an Rodange und Titus Petingen vorbeizuziehen.