Rhythmische Sportgymnastik: Zwei Schwestern in Kiew

Elena Smirnova und Sophie Turpel treten bei der Europameisterschaft in der Rhythmischen Sportgymnastik an. Die Vorfreude der Schwestern ist groß.

Sie haben hart gearbeitet. Mehrere Stunden täglich, viele Wochen lang. Elena Smirnova und Sophie Turpel haben sich intensiv auf diesen Termin vorbereitet. Doch ob es wirklich klappen würde mit der Europameisterschaft in der Rhythmischen Sportgymnastik in Kiew, wussten sie bis kurz vor ihrer Abreise in die Ukraine wegen der coronabedingten Unwägbarkeiten nicht. Die Pandemie ist auch für die beiden Luxemburgerinnen eine große Herausforderung.

Und eine Belastung für das Nervenkostüm ...