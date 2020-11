Rhythmische Sportgymnastik: Zufriedene Luxemburgerinnen

Die beiden Luxemburgerinnen Elena Smirnova und Sophie Turpel sammeln bei der Sportgymnastik-EM wichtige Erfahrungen.

Sie gaben alles und konnten einige Glanzpunkte setzen. Elena Smirnova und Sophie Turpel haben sich bei der Europameisterschaft in der Rhythmischen Sportgymnastik in Kiew achtbar geschlagen. Die Halbschwestern vom Verein Ecole de GRS aus Luxemburg waren mit ihren Auftritten in der Ukraine zufrieden.

Smirnova, die ältere der beiden, erzielte ihr bislang bestes EM-Ergebnis, obwohl sie durch Fehler zurückgeworfen wurde ...