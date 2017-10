(bob) - Rainer Kloss ist als Trainer der Männermannschaft Walferdingens zurückgetreten. Résidence ist mit fünf Niederlagen und lediglich zwei Siegen in die Saison gestartet und läuft derzeit den eigenen Ansprüchen hinterher. Am Samstag hatten Moura und Co. vor heimischer Kulisse eine 79:96-Niederlage gegen Sparta kassiert.

Wie der Verein am Sonntag mitteilte, sollen ebenfalls gesundheitliche Gründe für die Entscheidung von Kloss ausschlaggebend gewesen sein. Wer der Nachfolger des Deutschen wird, steht noch nicht fest.