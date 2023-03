Der ambitionierte Basketballclub verpflichtet einen Kanadier, trennt sich aber von keinem Spieler.

Basketball

Résidence Walferdingen holt vierten Profi

Résidence ist der erste Club der LBBL mit vier Profis im Kader. Der Kanadier Daniel Walden-Mullings verstärkt das Team. Der 31-Jährige spielte zuletzt in seiner Heimat, war aber auch schon in Europa aktiv. Walden-Mullings ist 1,89 m groß und kommt als Guard zum Einsatz.

In Walferdingen soll er keinen der drei Profis (C.J. Jones, Grant Dressler und Henry Pwono) ersetzen. In der LBBL und der Nationale 2 darf jede Mannschaft in einem Spiel maximal drei Non-JICL (JICL steht für Joueur inscrit dans un club luxembourgeois) einsetzen.

Die Selbstzerstörung der Basketballclubs Noch nie standen so viele professionelle Basketballer in Luxemburg unter Vertrag. Diese Entwicklung ist besorgniserregend.

Anders als bei einigen Ligakonkurrenten standen die drei Résidence-Profis zuletzt auch gemeinsam auf dem Platz. Nun muss Trainer Alexis Kreps wohl vor jeder Begegnung entscheiden, wem er sein Vertrauen schenkt. Am letzten Spieltag der LBBL trifft Walferdingen am Samstag (20 Uhr) auswärts auf die Musel Pikes. Résidence hat sich bereits für die Play-offs qualifiziert.

