Résidence sichert sich das Halbfinalticket

Joe GEIMER Am Dienstag ist eine Entscheidung in der Basketballmeisterschaft der Männer gefallen. Die vorzeitigen Halbfinalteilnehmer stehen fest.

In einem Nachholspiel der Total League der Männer hat sich Résidence am Dienstagabend knapp gegen T71 behauptet. Die Walferdinger setzten sich letztendlich in einer engen Partie, in der die Entscheidung erst in den Schlussminuten fiel, mit 83:78 gegen das Team aus Düdelingen durch.

Gindt und Co. haben gleich einen doppelten Grund, um sich über den Heimsieg zu freuen, denn der Erfolg bedeutet auch, dass Résidence den vorzeitigen Einzug ins Halfbinale geschafft hat. In der Tabelle kann T71, das noch zwei Nachholspiele zu bestreiten hat, nicht mehr vorbeiziehen. Résidence beendet die reguläre Saison auf Rang zwei hinter Etzella, während Schumacher, Muller und Co. im Viertelfinale ran müssen.

Am Freitag muss Düdelingen bei Arantia ran, am Sonntag steht noch ein Heimspiel gegen Telstar an.

Beim Sieg von Résidence stachen am Dienstagabend drei Spieler besonders hervor: US-Amerikaner Rideau überzeugte mit 33 Punkten, Gindt steuerte 18 Zähler zum Heimsieg bei und Eberhard sammelte 13 Rebounds.

