Basketball

Résidence präsentiert neuen Trainer

Yann DUARTE Dragan Stipanovic übernimmt das Amt in der kommenden Saison von Alexis Kreps.

Walferdingens Basketballclub hatte jüngst vermeldet, dass der Verein und Trainer Alexis Kreps nach vier Jahren getrennte Wege gehen würden. Am Samstag hat Résidence den Nachfolger des US-Amerikaners präsentiert.

In der kommenden Spielzeit wird Dragan Stipanovic den Trainerposten bei den Männern übernehmen. Stipanovic ist kein unbekanntes Gesicht in Luxemburg. Der Kroate fungierte bereits als Assistenz-Trainer bei Etzella sowie als Chef-Trainer bei Wiltz. Während seiner aktiven Karriere spielte er unter anderem in Kroatien, Frankreich, Israel und Griechenland auf professionellem Niveau.

