In der Total League der Männer werden am Mittwoch gleich mehrere Partien erst in den Schlusssekunden entschieden.

Résidence muss in die Verlängerung

Joe GEIMER In der Total League der Männer werden am Mittwoch gleich mehrere Partien erst in den Schlusssekunden entschieden.

Am Mittwochabend stand ein kompletter Spieltag in der Total League der Männer auf dem Programm. Résidence setzte sich nach Verlängerung mit 80:75 gegen Heffingen durch. Auch Racing siegte auswärts. Und zwar setzten sich die Hauptstädter mit 78:61 gegen die Musel Pikes durch.

Basket Esch siegte auch dank 40 Punkten von US-Amerikaner Miles Jackson-Cartwright mit 102:98 gegen Contern, während Amicale ebenfalls ganz knapp mit 76:73 gegen Sparta triumphierte.

Das Duell zwischen Arantia und T71 musste abgesagt werden, weil zwei Düdelinger Spieler sowie ein Mitglied des Trainerstabs positiv auf das Corona-Virus getestet wurden. Auch die für Samstag geplante Partie zwischen T71 und Telstar wird nicht stattfinden.

Am Donnerstag kommt es um 20 Uhr noch zum Aufeinandertreffen zwischen Telstar und Etzella.





Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.