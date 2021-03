Sieben Siege in Serie. So kann es für Aufsteiger Résidence in der Total League der Männer weitergehen.

Résidence in der Total League weiter auf der Überholspur

Joe GEIMER Sieben Siege in Serie. So kann es für Aufsteiger Résidence in der Total League der Männer weitergehen.

Aufsteiger Résidence Walferdingen befindet sich in der Total League der Männer weiterhin auf der Überholspur. Gegen Sparta feierte der Tabellenführer einen ungefährdeten 82:70-Sieg.

Für Résidence handelt es sich bereits um den siebten Erfolg in Serie! Im Jahr 2021 sind Gindt und Co. noch unbesiegt. Allmählich wissen die Résidence-Akteure wohl nicht mehr, wie sich eine Niederlage anfühlt. Zum letzten Mal verließ man das Parkett am 10. Oktober gegen Basket Esch als Verlierer.

Gegen Sparta, das bis zum Saisonende auf ausländische Profispieler verzichtet, war die Partie nach zwei Vierteln vorentschieden. Beim Stand von 54:38 hatte sich der Favorit entscheidend abgesetzt. Zwar gaben sich die Gäste um Feipel und Koster nicht geschlagen und konnten das dritte Viertel gar noch mit 16:10 zu ihren Gunsten entscheiden, doch richtig eng wurde es nicht mehr.

Die Teamleistung von Résidence überzeugte: Gleich vier Spieler erzielten 15 Punkte oder mehr. Bester Werfer war Eberhard mit 19 Zählern.

Das Aufeinandertreffen zwischen Amicale und den Musel Pikes waren ebenfalls nicht wirklich spannend. Mvouika und Tunstall wehrten sich zwar nach Kräften und konnten die Partie zehn Minuten lang ausgeglichen gestalten (21:21), doch die Mannschaft von der Mosel war unter dem Strich besser, feierte einen 93:72-Auswärtssieg und sicherte sich somit im zehnten Saisonspiel den sechsten Sieg. Im Kampf um die Play-offs war dieser Erfolg durchaus wichtig.

Derek Wilson und das Team aus Fels sind zu Hause eine Macht. Foto: Christian Kemp

Das Duell zwischen Arantia und Racing wurde erst in den letzten beiden Minuten entschieden, als sich die Mannschaft aus Fels absetzte und letztendlich 85:77 siegte. Sturdivant (24) und Johnson (29) erzielten zusammen 53 Punkte. Für Arantia ist es der siebte Erfolg im elften Spiel. Seit dem Restart gewann man seine drei Heimpartien, verlor hingegen dreimal auswärts.

Am Donnerstag empfängt Etzella die Gäste aus Düdelingen. Beide Teams müssen gewinnen, um an Spitzenreiter Résidence dranzubleiben. Außerdem hofft Schlusslicht Telstar gegen Contern auf den ersten Saisonsieg.

RESULTATE UND TABELLE

Am Mittwoch:

Arantia – Racing 85:77

Amicale – Musel Pikes 72:93

Résidence – Sparta 82:70

Am Donnerstag:

19.30: Etzella – T71

20.00: Telstar – Contern

Am 7. April:

Heffingen – Basket Esch





