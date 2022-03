Walferdingens Basketballerinnen bezwingen Basket Esch und treffen im Endspiel auf Titelfavorit T71 Düdelingen.

Basketball-Pokal

Résidence-Frauen ziehen ins Finale ein

Bob HEMMEN Walferdingens Basketballerinnen bezwingen Basket Esch und treffen im Endspiel auf Titelfavorit T71 Düdelingen.

Résidence steht im Finale des Basketballpokals der Frauen. Nachdem sich T71 am Dienstag gegen Amicale behauptet hatte, siegte Walferdingen am Mittwochabend gegen Basket Esch mit 68:61.

Im Gymnase der Coque in Kirchberg lieferten sich beide Mannschaften ein Duell auf Augenhöhe, zur Halbzeit führte Esch mit 37:35. Das Team von Trainer Vincent Gevrey, das ohne Kapitänin Billie Schulté auskommen musste, erwischte den besseren Start in die zweite Hälfte und setzte sich leicht ab.

Tatsiana Likhtarovichs 21 Punkte reichen Basket Esch nicht. Foto: Christian Kemp

Tatsiana Likhtarovich und Co. führten vor dem letzten Durchgang aber nur knapp mit 50:46, in der Schlussphase wurde es demnach spannend. Walferdingen verteidigte besser und profitierte in der Offensive von den starken Profispielerinnen Amanda Cahill (28 Punkte) und Kierra Anthony (22).

Das Finale findet am Samstag (17.30 Uhr) in der Arena der Coque statt.





Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.