Basketball

Escher Männer und Walferdinger Frauen gewinnen den Pokal

Bob HEMMEN Partystimmung in der Coque. Nach Walferdings Frauenteam können auch die Escher Männer feiern.

Das Männerteam von Basket Esch hat erstmals in der Vereinsgeschichte den Pokal gewonnen. Am Samstagabend behauptete sich die Mannschaft von Trainer Franck Mériguet im Endspiel gegen Arantia mit 84:65.

In der Arena der Coque in Kirchberg waren die Escher anders als drei Tage zuvor beim knappen Halbfinalsieg gegen Telstar von Beginn an das bessere Team. Clancy Rugg und Co. setzten sich im ersten Viertel ab (25:17) und führten zur Halbzeit trotz eines zwischenzeitlichen Tiefs mit 46:33. Fels hatte Probleme gegen die gute Defensive des Gegners.

Derek Wilson muss sich mit Arantia im Endspiel geschlagen geben. Foto: Christian Kemp

Auch in der zweiten Hälfte fanden die Spieler von Coach Christophe Ney nur selten Mittel gegen die Escher um Topscorer Rugg (25 Punkte). Arantia konnte den Rückstand zwar immer wieder verkürzen, allerdings hatten Pit Biever und seine Teamkollegen stets eine Antwort parat. Den Pokaltitel ließen sich die Escher nicht mehr nehmen.

Die Walferdinger Frauen feiern den Titelgewinn. Foto: Christian Kemp

Im Pokalfinale der Frauen hat Walferdingen für eine Überraschung gesorgt. In der Arena der Coque in Kirchberg setzten sich die Résidence-Frauen gegen Titelfavorit T71 mit 64:58 durch.

Résidence startete stark in die Partie, überzeugte nicht nur in der Defensive, sondern erwischte auch in der Offensive einen guten Tag. Beim Seitenwechsel führte die Mannschaft von Trainer Brian Carroll mit 36:29.

Amanda Cahill überzeugt im Endspiel gegen T71 um Laina Snyder (r.) mit 26 Punkten. Foto: Christian Kemp

T71 musste sich in der zweiten Halbzeit somit zurückkämpfen. Doch Walferdingen setzte sich zu Beginn des dritten Viertels weiter ab. Vor allem die starke Amanda Cahill (26 Punkte) bereitete dem Titelfavoriten Probleme, während die beiden Profispielerinnen Düdelingens kaum ins Spiel fanden. Vor dem Beginn des Schlussviertels lag Résidence deutlich in Führung (53:40).

Mandy Geniets und Co. gaben nicht auf und verkürzten den Rückstand, weil sich die Walferdingerinnen jedoch nicht verunsichern ließen, durften sie sich am Ende über den ersten Pokaltitel seit 2009 freuen.

