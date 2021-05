Walferdingens Basketballteam braucht nur noch einen Sieg, um den Meistertitel in der Total League zu holen.

Résidence-Frauen gewinnen erstes Meisterschaftsfinale

Bob HEMMEN Walferdingens Basketballteam braucht nur noch einen Sieg, um den Meistertitel in der Total League zu holen.

Résidence kann am Samstag Meister werden. Am Mittwochabend setzten sich die Walferdingerinnen in einer hart umkämpften Partie mit 79:64 in Düdelingen durch und führen die Best-of-three-Finalserie somit an.



Ab dem ersten Viertel lieferten sich beide Teams ein hochklassiges Duell. Düdelingens Orban erzielte in den ersten fünf Minuten acht Punkte, während bei Résidence gleich mehrere Spielerinnen gut in die Partie fanden. Nach dem ersten Viertel führte Walferdingen knapp mit 20:19.

Logic überzeugt

Dass Résidence beim Zwischenstand von 39:36 mit einer guten Ausgangslage in die Kabine ging, hatte Trainerin Tara Booker Profispielerin Samantha Logic zu verdanken, die zur Hälfte bereits 13 Punkte erzielt hatte. Die 28-Jährige hielt Walferdingen mit starken Einzelaktionen im Spiel.

Nadia Mossong kann die Niederlage nicht verhindern. Foto: Yann Hellers

Résidence setzte sich nach dem Seitenwechsel leicht ab und führte vor dem Schlussviertel mit 56:50. In der entscheidenden Phase der Partie war wieder auf Logic Verlass. Mit insgesamt 25 Punkten führte sie Walferdingen im ersten Finale zum Auswärtssieg. Sofie Olsen freute sich über 14 Zähler.

Das zweite Duell findet am Samstag (19 Uhr) in Walferdingen statt. Sollte es zu einer dritte Begegnung kommen, wäre diese 5. Juni (20 Uhr) in Düdelingen.

