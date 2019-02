Résidence ärgert die Musel Pikes

Résidence hat am zweiten Spieltag der Auf- und Abstiegsgruppe für eine Überraschung gesorgt. Kordall kassierte zu Hause eine deutliche Niederlage gegen Contern.

Da alle drei Duelle der Titelgruppe bereits am Freitag stattfanden, lag der Fokus in der Basketballmeisterschaft am Samstagabend auf der Auf- und Abstiegsgruppe. Résidence feierte einen wichtigen Auswärtssieg bei den Musel Pikes in Stadtbredimus.



Nach zweifacher Verlängerung setzte sich das Team von Trainer Frank Baum an der Mosel mit 104:100 durch. Bei den Musel Pikes erzielte der neue Profi Taylor 42 Punkte, Walferdingens Price kam auf 40 Zähler.



Contern bezwingt Kordall



In der zweiten Begegnung des Abends setzte sich Contern in Differdingen mit 124:90 gegen Kordall durch ...