In der kommenden Spielzeit wird in Rosport Pedro Resende an der Seitenlinie stehen. Der 41-Jährige wird der Nachfolger René Rollers.

Resende wird Trainer in Rosport

In der kommenden Spielzeit wird in Rosport Pedro Resende an der Seitenlinie stehen. Der 41-Jährige wird der Nachfolger René Rollers.

Der FC Victoria ist auf der Suche nach einem Nachfolger des zum Saisonende scheidenden Trainers René Roller fündig geworden. Von der kommenden Saison an wird der 41-jährige Pedro Resende in Rosport in der Verantwortung stehen, nachdem er in den beiden vergangenen Spielzeiten als Coach bei der US Esch aktiv war.

Als Assistent von Resende fungiert Sergio Marques, während Markus Reuter weiterhin als Torwarttrainer tätig bleiben wird.