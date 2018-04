Am Ende der Saison hätte er ohnehin gehen müssen. Nun wird Trainer Pedro Resende die US Esch bereits vor den letzten vier Spielen verlassen.

Resende verlässt US Esch

(JFC/jan) - Er ist der Achte! Nach Strassen, Fola, Racing, Titus Petingen, Rodange, Rosport und Differdingen wird auch die US Esch die laufende Saison in der BGL Ligue nicht mit dem gleichen Coach beenden. Pedro Resende hat seine Trainertätigkeit mit sofortiger Wirkung niedergelegt. Unter dem 41-Jährigen war der Club im vergangenen Jahr aufgestiegen, steht jetzt aber mit nur vier Punkten bereits als Absteiger fest.

"Das Management hatte mir die Wahl gelassen, jetzt oder am Ende der Meisterschaft zu gehen", erläutert Resende. "Ich beschloss, jetzt zu gehen. Aber ich möchte betonen, dass die Trennung in Freundschaft und ohne Streit durchgeführt wurde." Die beiden Co-Trainer, Andre Vaz und Vicky Moreira, bleiben dem Club wohl erhalten. Am Donnerstagabend will der Verein über eine Interimslösung entscheiden.