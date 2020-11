Als Teilnehmer beim Finallauf der Langstrecken-WM reiht sich Porsche-Pilot Dylan Pereira ein eine namhafte Reihe Luxemburger Autosportler ein.

Rennfahrer Pereira schreibt Geschichte

Als Teilnehmer beim Finallauf der Langstrecken-WM reiht sich Porsche-Pilot Dylan Pereira ein eine namhafte Reihe Luxemburger Autosportler ein.

Dylan Pereira hat am Wochenende mit seiner Teilnahme und dem 18. Platz beim Acht-Stunden-Rennen von Bahrain, dem Finallauf der WEC (Word Endurance Championship), ein Stück Luxemburger Autosport-Geschichte geschrieben.

Unter anderem nach Nicolas Koob und Romain Feitler (beide mit Starts bei den 24-Stunden von Le Mans und dem 1.000-km-Rennen auf dem Nürburgring) hat jetzt mit Pereira ein weiterer Luxemburger Pilot an einem Lauf zur Sportwagen-WM teilgenommen.

Trotz der kurzfristigen Verpflichtung war es für Pereira kein Sprung ins kalte Wasser. Bereits im Vorjahr sammelte hatte er beim Neun-Stunden-Rennen in Kyalami (RSA) Erfahrungen beim Fahren in der Nacht mit dem leistungsstärkeren 911 gemacht. Seine Einsätze in der Porsche-Challenge Middle-East führten ihn zudem bereits auf den 5,40 km langen Grand–Prix-Kurs im Golfstaat.

Für mich war es eine besondere Erfahrung. Dylan Pereira

Nach Vermittlung seines Hauptgegners im Porsche-Supercup und Carrera-Cup Deutschland, Larry ten Voorde (NL), ersetzte er einen erkrankten Piloten im deutschen Team Project1 und trat gemeinsam mit Bob Keating (USA) und Jeroen Bleekemolen (NL) in einem Porsche 911 RSR in der GTE-AM-Kategorie an.



Pech mit dem Safety-Car

Gemeinsam mit seinen Teamkollegen lag der 23-Jährige in Bahrain früh auf Podiumskurs in der Kategorie. Belohnt für seine fehlerfrei Leistung wurde das Trio aber nicht, denn der in auffälligem Lila lackierte Porsche erwischte eine Safety-Car-Phase kurz nach Rennhälfte äußerst unglücklich und verlor unverschuldet viel Zeit. Am Ende reichte es zu Platz sechs in der Kategorie und zu Gesamtrang 18.



„Das ist heute leider nicht das Ergebnis, das wir wollten. Das Safety-Car kam für uns zum falschen Moment und hat uns fast eine Runde gekostet. Das Auto war super und das Tempo richtig gut. Von der Leistung her wäre ein Podiumsrang drin gewesen. Für mich war es eine besondere Erfahrung“, erklärte Pereira.

Gesamtsieger beim letzten Auftritt im LMP1-Toyota TS050 Hybrid wurden Mika Conway (GB), Kamui Kobayashi (JP) und Jose-Maria Lopez (ARG).

