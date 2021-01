Dylan Pereira fährt 2021 die 24 Stunden von Le Mans. Allerdings wird er dies in der Amateurklasse mit einem Aston Martin tun.

Rennfahrer Pereira bestreitet Langstrecken-WM

Daniel WAMPACH Dylan Pereira fährt 2021 die 24 Stunden von Le Mans. Allerdings wird er dies in der Amateurklasse mit einem Aston Martin tun.

Dylan Pereira hat eine erste Herausforderung für 2021 gefunden. Der Luxemburger Rennfahrer schließt sich dem britischen Team TF Sport an, mit dem er die Langstrecken-WM bestreiten wird. Die Mannschaft tritt dort in der Amateurklasse an (GTE Am), in der sie 2020 die Vizemeisterschaft gewann.

Pereira, seines Zeichens Vizemeister im Porsche-Supercup, wird den Wagen der Marke Aston Martin gemeinsam mit dem US-Amerikaner Ben Keating und dem Brasilianer Felipe Fraga steuern.





Folgen Sie uns auf Facebook und Twitter und abonnieren Sie unseren Newsletter.