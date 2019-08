René Peters: "Wir haben uns phasenweise aufgegeben"

Trainer René Peters steht mit Hostert in der BGL Ligue stark unter Druck. Er hofft, dass seine Mannschaft gegen Strassen ganz anders als gegen den Racing auftritt.

Mit 422 BGL-Ligue-Einsätzen in den Beinen beendete René Peters im Sommer mit seinerzeit 37 Jahren seine Spielerkarriere. Der Übergang vom Spieler zum Trainer hat es für den inzwischen 38-Jährigen derweil in sich: In Hostert trat Peters an der Seitenlinie in die Fußstapfen von Henri Bossi, der die Mannschaft zuletzt zwei Mal in Folge zum Klassenerhalt sowie 2018 ins Pokalfinale führte. Null Punkte aus vier Spielen scheinen zu bestätigen, dass Hostert die erwartet schwere Saison bevorsteht.

René Peters, Hostert spielte in den vergangenen zwei Jahren – angeführt von Ihnen als Spieler – am Limit ...