Remco Evenepoel: "Ich habe meine Beine wieder gefunden"

Der Topfavorit hat das Rosa Trikot des Giro-Führenden zurückerobert. Im Zeitfahren siegte der Belgier knapp, nachdem er am Vortag Zeit eingebüßt hatte.

(SID/jan/bob) – Knapper Sieg im Kampf gegen die Uhr: Rad-Weltmeister Remco Evenepoel ist auf der neunten Etappe des Giro d'Italia zurück ins Rosa Trikot des Gesamtführenden geflogen. Der belgische Shootingstar vom Team Soudal-Quick Step entschied die nächste Regenschlacht bei der Italien-Rundfahrt gegen seinen Hauptkonkurrenten Primoz Roglic (Jumbo) für sich und sicherte sich im Einzelzeitfahren denkbar knapp den Tagessieg, nachdem er tags zuvor etwas Zeit eingebüßt hatte.

Es ist nicht das beste Ergebnis, aber ein Etappensieg ist natürlich gut. Remco Evenepoel

Topfavorit Evenepoel rollte am Sonntagnachmittag hochmotiviert von der Rampe. Bei der ersten Zwischenzeit lag der Vuelta-Sieger klar in Führung, musste seinem hohen Anfangstempo dann aber Tribut zollen. Am Ende rettete er einen Vorsprung von nur einer Sekunde auf den zweitplatzierten Briten Geraint Thomas (Ineos) ins Ziel – Dritter wurde dessen Landsmann und Teamkollege Tao Geoghegan Hart mit zwei Sekunden Rückstand.

Der Belgier trotzt dem Regen und rast zum Etappensieg. Foto: dpa

„Ich habe zu schnell angefangen. Der zweite Teil war schlecht, aber ich habe meine Beine dann wieder gefunden“, sagte Evenepoel im Ziel: „Es ist nicht das beste Ergebnis, aber ein Etappensieg ist natürlich gut.“ Evenepoel, der das Rosa Trikot bereits in der Frühphase der Rundfahrt getragen hatte, überholte den bislang führenden Norweger Andreas Leknessund (DSM), der viel Zeit verlor. Zudem baute er seinen Vorsprung auf den Slowenen Roglic, der Tagessechster wurde, auf nun 47 Sekunden aus.

Beeindruckende Solofahrt am Samstag

Zwischen Savignano sul Rubicone und Cesena war Alex Kirsch (Trek), der mit einem Rückstand von 1'43'' auf Evenepoel als 25. ins Ziel fuhr, bester Luxemburger. Bob Jungels (Bora) wurde 37. (auf 2'30''), Michel Ries (Arkéa) schloss die Etappe als 64. ab (3'42''). Jungels verbesserte sich in der Gesamtwertung um drei Plätze auf Rang 54, Ries (86.) und Kirsch (128.) folgen dahinter.

Bob Jungels kann am Sonntag nicht vorne mitfahren. Foto: AFP

Das zweite von drei Einzelzeitfahren der diesjährigen Italien-Rundfahrt war vom Profil her eindeutig das leichteste. Über 35 flache Kilometer rollten die 164 verbliebenen Fahrer durch die erneut völlig verregnete Adria-Region Emilia-Romagna. Am Vortag hatte Evenepoel erstmals Zeit auf seinen Kontrahenten Roglic eingebüßt. Gegen Ende der mittelschweren achten Etappe nach Fossombrone attackierte der Mitfavorit an einem knackigen Anstieg und fuhr unter anderem an der Seite des Ex-Tour-Siegers Thomas 14 Sekunden auf Evenepoel heraus.

Jungels (Bora) hatte das Peloton zwischenzeitlich angeführt und erreichte das Ziel am Ende auf Position 45 (7'21''). Ries (24'53'') belegte am Samstag Rang 107, Kirsch landete auf Platz 163 (25'18''). Der Tagessieg ging an den Iren Ben Healy (Education), der rund fünf Minuten vor Zieleinlauf der Favoriten eine beeindruckende Solofahrt krönte.

Am Montag steht ein Ruhetag auf dem Programm, ehe der dreiwöchige Giro in die knifflige zweite Woche startet. Auf der zehnten Etappe am Dienstag müssen die Radprofis dann den 196 Kilometer langen Kurs zwischen Scandiano und Viareggio bewältigen.

