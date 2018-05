Relegation: der Vorteil des Zweitligisten

Am Freitag kämpft Rosport im Barragespiel gegen Käerjéng um den Verbleib in der BGL Ligue. Dabei hat der Gegner aus der Ehrenpromotion statistisch die besseren Chancen, das Duell zu gewinnen.

Aus eigener Kraft schaffte es Rosport am letzten Spieltag durch einen 2:1-Erfolg gegen die Escher Fola, sich den Relegationsrang zu sichern. Dort geht es für den FC Victoria am Freitag (19.30 Uhr) im hauptstädtischen Stade Achille Hammerel gegen Käerjéng, den Tabellendritten der abgelaufenen Saison in der Ehrenpromotion.

In der deutschen Bundesliga setzte sich Wolfsburg in Hin- und Rückspiel wenig überraschend in der Relegation gegen Holstein Kiel durch.

Seit es diese in der Bundesliga gibt, gewann der Favorit aus dem Oberhaus 15 Mal, nur fünf Mal siegte der Zweitligist ...