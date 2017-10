Am Donnerstag wurde bei der Eispiste in Kockelscheuer der traditionelle Relais Orange ausgetragen. Am Lasel-Wettbewerb nahmen je zwölf Lyzeen bei den Mädchen und Jungen teil, die in einem Staffellauf rund um den See um den Sieg kämpften. So musste jeder Läufer rund einen Kilometer absolvieren.

Am Ende siegte bei den Mädchen das Lycée de Garçons de Luxembourg (Ella Blatt, Mara Marxen, Delphine Mendes da Costa, Cathy Mersch, Emma Metzler und Kiara Wensveen Grou), während bei den Jungen wenig überraschend das Sportlycée (Lex Damit, Marc Frieden, Pol Frieden, Nahom Jouanneau, Tim Thull und Eric Warnier) ganz oben auf dem Treppchen stand. Eine Auswahl der schönsten Bilder.