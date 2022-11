Am Donnerstag sind die Teams der Gruppen G und H angetreten. Hier finden Sie die Spiele des Tages im Überblick.

Sport 21 2 Min.

Der WM-Donnerstag

Rekordweltmeister Brasilien startet wieder mit Sieg in die WM

Am Donnerstag sind die Teams der Gruppen G und H angetreten. Hier finden Sie die Spiele des Tages im Überblick.

(SID) - Rekordweltmeister und Topfavorit Brasilien ist mit einem Sieg in die Fußball-WM in Katar gestartet und hat seine eindrucksvolle Auftaktserie fortgesetzt. Das Team um Superstar Neymar begann seine Jagd auf den sechsten WM-Titel mit einem 2:0 (0:0) gegen Serbien. Damit blieb die Selecao zum 20. Mal in Folge zum WM-Auftakt ungeschlagen - bei 17 Siegen. Nur bei den ersten beiden Turnieren 1930 und 1934 war sie mit Niederlagen gestartet.

Stürmer Richarlison vom englischen Premier-League-Klub Tottenham Hotspur (62.' und 73.') erzielte vor 88.103 Zuschauern im Lusail-Stadion beide Tore für die Brasilianer, die seit 16 Länderspielen nicht mehr verloren haben. Zuvor hatte in der Gruppe G die Schweiz Kamerun mit 1:0 geschlagen.

Klicken Sie auf ein Bild, um die Galerie zu öffnen

6 Foto: AFP

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen. Foto: AFP Foto: AFP Foto: AFP Foto: AFP Foto: AFP Foto: AFP

Ronaldo trifft: Portugal startet mit Sieg

Cristiano Ronaldo hat die portugiesischen Fußballer mit einem historischen Treffer zum Auftaktsieg bei der WM in Katar geführt. Der fünfmalige Weltfußballer traf beim 3:2 (0:0) gegen Außenseiter Ghana mit einem schmeichelhaften Foulelfmeter zur Führung der Portugiesen (65.'). Ghana kam in der Folge dank Andre Ayew (73.') zurück, dann schlugen jedoch Joao Felix (78.') und Rafael Leao (80.') zu. Osman Bukari (89.') machte es dann noch einmal spannend.

Politische Statements überlagern Fußball bei der WM England startete mit einem 6:2 gegen den Iran in die Fußball-WM. Doch über den Sport wird in Katar mehr und mehr nur am Rande gesprochen.

Ronaldo ist der erste Spieler, der bei fünf Weltmeisterschaften einen Treffer erzielte. Nach 18 WM-Spielen kommt der 37-Jährige, der nach seinem vorzeitigen Abschied von Manchester United derzeit vereinslos ist, nun auf acht Treffer.

Ghana zeigte am Donnerstag vor 42.662 Zuschauern im Stadion 974 in einem langen zähen Spiel bis zum ersten Gegentreffer eine defensiv stabile Leistung. Offensiv kam die Mannschaft von Nationaltrainer Otto Addo jedoch viel zu selten zur Geltung.

Portugal übernahm zunächst die Tabellenführung.

Klicken Sie auf ein Bild, um die Galerie zu öffnen

5 Foto: AFP

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen. Foto: AFP Foto: AFP Foto: AFP Foto: AFP Foto: AFP

Nullnummer zwischen Uruguay und Südkorea

Uruguay und Südkorea haben bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Katar für die bereits vierte Nullnummer des Turniers gesorgt. Im Auftaktspiel der Vorrundengruppe H blieben „La Celeste“ mit ihrem Altstar Luis Suarez in Ar-Rayyan ebenso ohne Treffer wie die Südkoreaner um den früheren Bundesliga-Profi Heung-Min Son.

Wie hast du es mit der Fußball-WM? Sieben Redakteure des „Luxemburger Wort“ erklären, ob und weshalb sie sich die Spiele in Katar anschauen beziehungsweise warum sie wegschauen.

Bei der WM 2018 in Russland hatte es nur ein einziges 0:0 gegeben. In Katar endeten vor dem Duell am Donnerstag bereits die Begegnungen Mexiko - Polen, Dänemark - Tunesien und Marokko - Kroatien torlos. Uruguay und Südkorea bekommen es im weiteren Verlauf der Gruppenphase mit Portugal und Ghana zu tun.

Klicken Sie auf ein Bild, um die Galerie zu öffnen

5 Foto: AFP

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen. Foto: AFP Foto: AFP Foto: AFP Foto: AFP Foto: AFP

Embolo schießt Schweiz zum Auftaktsieg

Die Schweiz ist mit einem hart erkämpften Sieg in die Fußball-Weltmeisterschaft in Katar gestartet. Die lange enttäuschenden Eidgenossen gewannen am Donnerstagmittag mit 1:0 (0:0) gegen Kamerun und legten in der kniffligen Gruppe G vor.

Sammelkarten, die nachdenklich machen sollen Jeder kennt die Fußball-Sammelkarten und -sticker. Eine Aktion von schwedischen Journalisten zeigt das Schicksal abseits der Fußball-Stars.

Breel Embolo (48.') traf im Al-Janoub-Stadion in Al-Wakrah gegen sein Geburtsland zum Sieg. Bayern Münchens Torgarant Eric Maxim Choupo-Moting führte die „Unzähmbaren Löwen“ als Kapitän aufs Feld, blieb im Abschluss aber ohne Glück. In Gruppe G warten noch Rekordweltmeister Brasilien und Serbien auf die beiden Teams.

Klicken Sie auf ein Bild, um die Galerie zu öffnen

5 Foto: Christian Charisius/dpa

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen. Foto: Christian Charisius/dpa Foto: Christian Charisius/dpa Foto: Christian Charisius/dpa Foto: Christian Charisius/dpa Foto: Christian Charisius/dpa





Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.