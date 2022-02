Die Fußballfrauen gewinnen das zweite Testländerspiel gegen Tahiti zweistellig. Joana Lourenco erzielt fünf Treffer.

Rekordsieg für Luxemburg

Luxemburgs Fußball-Nationalmannschaft der Frauen darf sich über ein historisches Torfestival freuen. Die Auswahl um Kapitänin Laura Miller gewann ihr zweites Freundschaftsländerspiel gegen Tahiti noch deutlicher als das erste. Drei Tage nach dem 5:0 in Mamer siegten die FLF-Frauen am Samstag mit 11:0. So hoch hat die weibliche Nationalmannschaft noch nie gewonnen.

Die Luxemburgerinnen traten in Molsheim in Frankreich an, wo der Gegner ein Trainingslager absolviert, und dominierten die Partie. Joana Lourenco eröffnete den Torreigen (14.') und erzielte nach einem Treffer von Amy Thompson (35.') später auch das 3:0 (39.') und 4:0 (41.'). Julie Marques sorgte für den 5:0-Pausenstand (45+2.').

Nach dem Seitenwechsel machte Luxemburg weiter Druck. Nathalie Ludwig (46.') gelang ihr erstes Länderspieltor. Die weiteren Treffer erzielten Kimberley dos Santos (57.'), Lourenco (60.', 69.'), Marques (70.') und Gabriela Crespo (77.', Foulelfmeter).

Nationaltrainer Dan Santos hatte eine im Vergleich zum Mittwoch stark veränderte Startformation ausprobiert. Torhüterin Anaïs Weyer gab ihr Debüt.







