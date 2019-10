Die Fußball-Nationalmannschaft befindet sich seit Sonntag im dänischen Aalborg. Die Reise zum Testspiel gegen Dänemark lief nicht ganz problemlos.

Reisen mit Übergepäck, schlafen wie Elton John

Bob HEMMEN Die Fußball-Nationalmannschaft befindet sich seit Sonntag im dänischen Aalborg. Die Reise zum Testspiel gegen Dänemark lief nicht ganz problemlos.

Vier Tage nach der 0:3-Niederlage in der EM-Qualifikation gegen Portugal trifft die FLF-Auswahl am Dienstag (19 Uhr) in Aalborg auf Dänemark. Am Sonntag reiste die Mannschaft an.

Klo als Stauraum



Eigentlich sollte der Charterflug nach Aalborg am Sonntag um 16 Uhr starten. Da jedoch zu viel Gepäck mitgenommen wurde, musste ein Teil davon im Passagierraum verstaut werden. Selbst die Toilette blieb davon nicht verschont. Nach 20 Minuten hatten die Flughafenmitarbeiter allerdings alle Gepäckstücke untergebracht. Bei der Ankunft in Dänemark freuten sich die Spieler, weil sie ein Bus direkt vom Flugzeug ins Hotel brachte.

Die Spieler fahren nach der Landung direkt mit dem Bus ins Hotel. Foto: Bob Hemmen

Ohne Rodrigues

Nationalspieler Gerson Rodrigues reiste nicht mit der Mannschaft nach Aalborg. Der 24-Jährige war am Samstag aus persönlichen Gründen in Lissabon geblieben und kam direkt aus Portugal nach Dänemark. Allerdings herrschte zunächst Unklarheit, ob Rodrigues überhaupt zum Testspiel kommen würde. FLF-Präsident Paul Philipp hatte keine Informationen, Nationaltrainer Luc Holtz scherzte zunächst, der Offensivakteur sei doch im Flugzeug gewesen. Später stellte sich dann heraus, dass er bereits am Nachmittag im Hotel in Aalborg eingecheckt hatte.

Nachlese: Pflichterfolg für Portugal Die Luxemburger Fußball-Nationalelf unterliegt mit 0:3 beim amtierenden Europameister Portugal. Luxemburg zeigte eine ordentliche Leistung gegen einen starken Gegner.

Wie die Stars

In Aalborg übernachtet die Mannschaft im Radisson Blu Limfjord Hotel. In der Vier-Sterne-Unterkunft waren in den vergangenen Jahren zahlreiche internationale Stars. Neben Fußballclubs wie Manchester United und Manchester City entschieden sich auch die Popstars Beyoncé und Elton John für das Hotel.

US-Popstar Beyoncé war 2007 in Aalborg. Foto: Bob Hemmen

Regen statt Sonne

Während sich die Fußballer in Lissabon noch am Pool erholen konnten und die Sonne genossen haben, ist das Wetter in Dänemark alles andere als überragend. Am Sonntagabend regnete es in Strömen. Auch in den kommenden Tagen bleibt der Himmel Aalborgs grau.

In Aalborg können sich die Fußballer nicht sonnen. Foto: Bob Hemmen