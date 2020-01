Reichling: "Ich trainiere zwölf Stunden pro Woche"

Am Samstag werden im Cyclocross die Meistertitel vergeben. Einer der Favoriten bei der Elite ist Lex Reichling, der im Interview über sein baldiges Karriereende spricht.

Lex Reichling fuhr in der Vergangenheit meistens im Schatten der anderen Cyclocrossspezialisten. Doch in dieser Saison ist alles anders. Der 27-Jährige hat vier der vergangenen sechs regionalen Rennen gewonnen. Im Interview spricht der Fahrer des VV Tooltime Préizerdaul über den Leistungssprung und seine Chancen bei den nationalen Meisterschaften am Samstag.

Lex Reichling, in den vergangenen Jahren waren Sie stets nah an der Spitze dran ...