Das Regio Team Lëtzebuerg und die etwas andere Nachwuchsförderung

Cyclocross / Absage in Differdingen Gatti: „Ich musste die Reißleine ziehen“

Das Cyclocross-Rennen in Differdingen war in den vergangenen Jahren eines von vier internationalen Terminen in Luxemburg. Dieses Jahr findet das Rennen nicht statt: Der Organisator musste die Notbremse ziehen und macht seinem Ärger Luft.