32 Teams, 64 Spiele – und am Ende ein Weltmeister. Was so simpel klingt, funktioniert nur aufgrund eines langen Reglements.

Sport 2 Min.

In Katar

Regeln und Schiedsrichter: So läuft die WM

32 Teams, 64 Spiele – und am Ende ein Weltmeister. Was so simpel klingt, funktioniert nur aufgrund eines langen Reglements.

Am 20. November beginnt in Katar die 22. Fußball-Weltmeisterschaft. 32 Mannschaften spielen um den Titel, insgesamt 64 Partien werden ausgetragen. Was die Regeln angeht, ist vieles altbekannt. Es soll aber auch eine neue Technologie zum Einsatz kommen.

Schiedsrichter

Der Weltverband FIFA schickt insgesamt 36 Referees ins Rennen. Erstmals sind drei Frauen darunter: Stéphanie Frappart aus Frankreich, Salima Mukansanga aus Ruanda und Yoshimi Yamashita aus Japan. Hinzu kommen 69 Schiedsrichterassistenten beziehungsweise -assistentinnen und 24 Videoreferees.

Stephanie Frappart ist eine von drei Schiedsrichterinnen bei der WM. Foto: AFP

Technologie

Neben dem aus vielen Ligen bekannten Videobeweis und der Torlinientechnologie kommt ein weiteres technisches Hilfsmittel zum Einsatz: die halbautomatische Abseitstechnologie. Mithilfe eines Chips im Ball und von mehreren Kameras im Stadion sollen so selbst minimalste Abseitsstellungen schnell und genau erfasst werden. Die Daten werden von einem der Videoassistenten geprüft und direkt an den Referee auf dem Spielfeld weitergeleitet.

Modus

Die 32 Mannschaften spielen in acht Vorrundengruppen um den Einzug in die K.-o.-Phase. Die jeweils beiden besten Teams jeder Gruppe ziehen ins Achtelfinale ein. Anschließend geht es im Viertelfinale, Halbfinale und Finale weiter. Steht es in den K.-o.-Spielen nach 90 Minuten Unentschieden, folgt wie üblich eine Verlängerung von zwei Mal 15 Minuten. Ist auch dann kein Sieger ermittelt, kommt es zum Elfmeterschießen.

Wenn es in Gruppe G knapp wird, müssen Neymar und Co. rechnen. Foto: AFP

Punktgleichheit

In der Gruppenphase ist es etwas komplizierter. Wichtig für die Fans ist vor allem, nach welchen Kriterien die Teams in die K.-o.-Runde einziehen. Die gute Nachricht: Komplizierte Rechenaufgaben gibt es nicht. Für das Achtelfinale qualifizieren sich in jeder der acht Vierergruppen die Sieger und Zweitplatzierten.

Sind nach den Gruppenspielen Teams punktgleich, entscheiden Kriterien in folgender Reihenfolge: Tordifferenz aus allen Gruppenspielen, Anzahl der erzielten Tore aus allen Gruppenspielen, Anzahl der Punkte aus dem direkten Vergleich, Tordifferenz aus den Direkt-Begegnungen, Anzahl der in den Direkt-Begegnungen erzielten Tore, Fair-Play-Wertung (mit Minuspunkten für Gelbe 1, Gelb-Rote 3 und Rote Karten 4), Losentscheid.

Karten

Bekommt ein Spieler in der Gruppenphase in zwei verschiedenen Spielen jeweils eine Gelbe Karte, ist er für das nächste Spiel gesperrt. Einzelne Gelbe Karten werden nach dem Viertelfinale gestrichen. Ein Spieler oder Teamoffizieller, der aufgrund einer Roten oder einer Gelb-Roten Karte des Feldes verwiesen wurde, ist für das nächste Spiel seines Teams automatisch gesperrt. Im Falle eines direkten Feldverweises können weitere Sanktionen verhängt werden.

Wie Menschen in Katar leiden mussten Die WM in Katar findet nach dem Urteil von Menschenrechtsorganisationen auf dem „Rücken Zehntausender ausgebeuteter Arbeitsmigranten“ statt.

Kader

Anders als sonst durften die Nationaltrainer für die WM 26 statt 23 Spieler nominieren. Das hängt zum einen mit der hohen Belastung der Profis vor der WM und zum anderen mit der erhöhten Ausfallgefahr durch Corona zusammen. Vorab mussten die Coaches bereits eine provisorische Liste mit bis zu 55 Spielern bei der FIFA einreichen.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.