(jot) - Die Lëtzebuerger Football Ligue LFL hat sich zum Ziel gesetzt, für frischen Wind im Fußball des Großherzogtums zu sorgen. Drei konkrete Änderungen der Statuten schweben dem Ligaverband vor.



Die Lëtzebuerger Football Ligue findet das System der Sperren nicht mehr zeitgemäß und setzt sich für eine Reform ein.

In der Luxemburger Meisterschaft wird ein Spieler nach vier Gelben Karten für eine Meisterschaftsbegegnung gesperrt. Nach sieben Verwarnungen folgt eine weitere Spiel-Sperre. Hat ein Spieler neun Gelbe Karten erhalten, wird er für zwei Begegnungen in Folge gesperrt. Nach elf Gelben Karten muss er drei Spiele in Serie aussetzen. Die Spieler haben allerdings die Möglichkeit, einen Teil ihrer Sperre bei der zweiten Mannschaft abzusitzen.

"Manchmal kommt es zu Situationen, in denen sich die Zuschauer auf der Tribüne fragen, warum ein Spieler absichtlich das Spiel verzögert. Er macht dies, um eine Gelbe Karte zu provozieren, da er die Sperre anschließend bei der zweiten Mannschaft absitzen kann", erklärte Christian Strasser von der US Mondorf. Die LFL fordert ein einfacheres Berechnungssystem der Sperren und die Abschaffung der Möglichkeit, diese bei der zweiten Mannschaft abzusitzen.



18 statt 16 Akteure auf dem Spielberichtsbogen?



Auch der Spielberichtsbogen benötigt in den Augen des Ligaverbands LFL einer Reform. Nur 16 Spieler dürfen in Luxemburg im Gegensatz zu anderen Ligen auf dem Spielberichtsbogen stehen. Die LFL würde es sinnvoller finden, wenn 18 Spieler das Aufgebot für eine Begegnung bilden dürften.

Aber auch die Regelung der ersten Lizenz würde die LFL gerne verändern. Die Vereine müssen mindestens sieben Spieler auf den Spielberichtsbogen schreiben, die ihre erste Lizenz in Luxemburg erhalten haben. Nationalmannschaftskapitän Mario Mutsch hat seine erste Lizenz nicht in Luxemburg erhalten. Er kann dem FC Progrès Niederkorn nicht weiterhelfen, was diese Regelung betrifft.



Die LFL will mit dem Luxemburger Fußballverband FLF über mögliche Reformen diskutieren. Theoretisch hätte der Ligaverband allerdings auch die Möglichkeit, die Statutenänderungen ohne Rücksprache mit der FLF bei einer Generalversammlung in Angriff zu nehmen.